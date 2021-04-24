Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в белье

Благодаря своему таланту и харизме артистка завоевала большую армию фанатов, передает Politeka.net. Поклонники создают группы, посвященные Наде.

Так, в одном из таких аккаунтов поклонники решили вспомнить образ Нади в белье. Красотка позировала в красных лифчике, трусиках, поясе для чулков и в длинных чулках. Сверху звезда надела длинный плащ, который распахнула. Красотка подняла руки и красиво выгнулась, демонстрируя идеальный пресс и тонкую талию посреди пожара, который, можно сказать, и устроила.

Волнистые локоны сделали образ просто идеальным.

"Всем отличного настроения 🔥😜", - написали авторы поста.

За два часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Прикольно🔥👏", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "🔥🔥🔥😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Надя Дорофеева тщательно ухаживает за собой. Красотка в одном из интервью поделилась своими секретами красоты.

В частности, Надя занимается спортом, хотя ей приходилось себя пересиливать. Сначала она тренировалась дома, а потом перешла в зал.

Звезда старается не есть ничего вредного, например, жареного, а также пьет много воды.

Особое внимание Надя уделяет выбору косметики. Артистка всегда пользуется бальзамом для губ. Также, по мнению певицы, у каждой девушки должна быть красная помада, ведь она придаст отличного акцента любому вечернему образу.

Мастхэвы Нади, кроме указанных средств, черный карандаш для глаз, тушь для бровей, тени-nude и легкая тональная основа.

Напомним, Дорофеева накануне дня рождения угодила в скандал с неприличным видео: «Вас смотрят дети…».

Как сообщала Politeka, Дорофеева в латексе в прямом смысле зажгла сцену "Голоса країни", появилось видео: "Теперь готовимся к…".

Также Politeka писала, что Дорофеева взбунтовалась против Кароль на "Голос країни", разозлив фанатов звезды: "Пусть Надя помечтает".



