Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в белье
Благодаря своему таланту и харизме артистка завоевала большую армию фанатов, передает Politeka.net. Поклонники создают группы, посвященные Наде.
Так, в одном из таких аккаунтов поклонники решили вспомнить образ Нади в белье. Красотка позировала в красных лифчике, трусиках, поясе для чулков и в длинных чулках. Сверху звезда надела длинный плащ, который распахнула. Красотка подняла руки и красиво выгнулась, демонстрируя идеальный пресс и тонкую талию посреди пожара, который, можно сказать, и устроила.
Волнистые локоны сделали образ просто идеальным.
"Всем отличного настроения 🔥😜", - написали авторы поста.
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За два часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Прикольно🔥👏", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "🔥🔥🔥😍😍", - написали пользователи сети.
Напомним, Надя Дорофеева тщательно ухаживает за собой. Красотка в одном из интервью поделилась своими секретами красоты.
В частности, Надя занимается спортом, хотя ей приходилось себя пересиливать. Сначала она тренировалась дома, а потом перешла в зал.
Звезда старается не есть ничего вредного, например, жареного, а также пьет много воды.
Особое внимание Надя уделяет выбору косметики. Артистка всегда пользуется бальзамом для губ. Также, по мнению певицы, у каждой девушки должна быть красная помада, ведь она придаст отличного акцента любому вечернему образу.
Мастхэвы Нади, кроме указанных средств, черный карандаш для глаз, тушь для бровей, тени-nude и легкая тональная основа.
Напомним, Дорофеева накануне дня рождения угодила в скандал с неприличным видео: «Вас смотрят дети…».
Как сообщала Politeka, Дорофеева в латексе в прямом смысле зажгла сцену "Голоса країни", появилось видео: "Теперь готовимся к…".
Также Politeka писала, что Дорофеева взбунтовалась против Кароль на "Голос країни", разозлив фанатов звезды: "Пусть Надя помечтает".