Бывший герой шоу «Холостяк» телеведущий Никита Добрынин и его беременная жена Даша Квиткова поделились радостной новостью
Блогерша Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на шоу "Холостяк-9", пишет Politeka.net. После первой встречи девушка не вызвала у телеведущего доверия, и он даже планировал ее выгнать.
Однако позже между Никитой и Дашей вспыхнули чувства, после шоу они продолжили строить отношения, поженились, а теперь ждут сына.
В одном из последних постов телеведущий поделился радостной новостью.
В кадре телеведущий вместе с женой сделали селфи, направив телефон на зеркало. Даша прикрыла большой живот длинной кофтой. Супруги улыбались.
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"Фото максимально передает момент нашей радости😅 Перезвонил наш автодилер и говорит, что паром с машиной, которую мы заказали 7 месяцев назад, уже в пути✨. Даже карантин не помешает нашему мерсу GLE приехать скорей🙌🏽", - написал Никита.
Всего за четыре минуты пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"7 месяцев ждём 😅🙏🏻 и еще подождём 😹", - написала Квиткова.
"Там 7 месяцев подождали, тут 9❤️", - ответил Добрынин.
"Ааааааа 🔥 какая новость ❤️", " 🔥🔥🔥🔥", - написали одни из комментаторов.
Напомним, Никита Добрынин рассказал, что они с женой ждут не дождутся появления малыша.
"Передать вам не могу, как сильно жду этого момента🐣. Мы просыпаемся с разговорами о нас, с разговорами с нашим будущим малым", - поделился телеведущий.
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