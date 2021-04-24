Певица Тина Кароль показала подросшую малышку, которую в Сети называют ее мини-копией

Как передает Politeka.net, соответствующие кадры 36-летняя звезда опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм.

Как известно, 8-летнюю украинскую модель Катю Сытникову не просто так окрестили двойником Кароль - малышка с голубыми глазами и светлыми волосами очень сильно напоминает Тину в детстве.

Наверно, поэтому певица часто приглашает Катю принять участие в рекламе своего мерча. Несмотря на юный возраст, мини-копия Кароль уже снискала популярности в Сети. За девочкой в Инстаграм следят более 25 тысяч подписчиков.

В этот раз Кароль не смогла пройти мимо забавных кадров, которые девочка выложила у себя в соцсети, и сделала репост. Катя повторила за Тиной ее образ в новом клипе на песню "Хороший парень". В частности, юная модель примерила оранжевую балаклаву.

В подписи Сытникова пожелала любимой артистке победы в одиннадцатом сезоне шоу "Голос країни".

"Тина Кароль - лучший тренер! Одеваем балаклавы и вперед за победой!", - подписаны кадры, а также: "Завтра "Голос країни"! Поддерживаю команду Тины Кароль и Юлии Тимочко".

Стоит отметить, певица довольно часто радует фанатов кадрами со своей мини-копией. До этого она хвасталась юной красоткой, примерившей ее фирменные колготки с надписью "скандал" (такое же название у ее прежнего хита). Катя в пышном черном платье и стильном беретике сидела, согнув ножки в коленях, дабы можно было оценить в полной мере необычные колготки от Тины.

Напомним, что девочка-копия Тины Кароль подросла и тоже решила "поскандалить", неожиданные кадры: "Ох уж...".

Как сообщала Politeka, девочка-копия Тины Кароль подросла и стала еще красивее, певица в восторге: "Моя слабость...".

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