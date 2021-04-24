Звезда уже не такая, как раньше

Популярная украинская певица Тина Кароль решилась на очередную кардинальную смену образа ради нового клипа

Не так давно стало известно, что Тина Кароль меняет репертуар и уже совсем скоро представит клип на песню «Красиво».

«Я соскучилась по концертам, по тому, как песня оживает в моменте. Это не просто студийная запись, Live performance - это звук моего сердца», - говорит Тина Кароль о своей песне. По этому поводу на фан-аккаунте появился кадр с новым образом звезды.

В новом луке артистка предстала на съемках. В интервью не так давно Тина Кароль рассказала о новом альбоме «Красиво» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, она очень рада, что снова пишет и творит: «Это личная победа. Пришло время, и возможно я только сейчас отпускаю прошлое. Если боишься рисковать, то ты в проигрыше. Я — дерзкая, но воспитанная», — говорит исполнительница.

В необычном платье-балахоне из нежной ткани звезда предстала в непривычном для себя луке. Более того, артистка не стала прятать вырез, достающий до пупка. Наряд ярко-оранжевого оттенка в неоновом свете был еще ярче.

«Сложно не посмотреть такой шедевр 🤧; Как же это красиво, стильно, круто. 😍 Тина не перестает удивлять. Образ роскошный. Всей команде 👏. Ждем полный live-performance! 🙌; Красиво❤; Даааа просто 🔥 емоції😍; Так! Це прекрасна робота 😍👏; Даааа😍🔥 Самая лучшая❤️, Это прекрасная работа🔥🙌; Потрясающее, стильное выступление, наряд 💣», - пишут фанаты.

После того, как Тина Кароль впервые за долгое время решила сметить скромный образ на более смелый и предстала перед поклонниками в двух последних клипах, ее перестали узнавать фанаты. По словам пользователей социальной сети Инстаграм, звезда старается обратить внимание на себя при помощи неизменного акцента – излишне открытой зоне декольте в классических платьях.

На более раннем фото, на котором певица позировала в нежном платье-ночнушке из тонкой ткани с кружевами, Тина подчеркнула также свой бюст. Именно этот факт возмутил пользователей, поскольку образ вышел слишком личным и простым для публики.

Напомним, что Горбунов засветил закулисье "Голосу країни", что не показывают зрителям: «Грустненько от этого».

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