Экс-фаворит "Холостячки" Ксении Мишиной Андрей Рыбак поделился гениальной, как ему кажется, идеей

Как передает Politeka.net, 28-летний радиоведущий, еще совсем недавно боровшийся за сердце "Холостячки", но проигравший своему другу Александру Эллерту, поделился любопытным лайфхаком в "сториз" у себя в Инстаграм.

Так, Рыбак дал совет парням, как интересно провести вечер.

"Приезжаете в клуб, знакомитесь с девчонками, всю ночь тусуетесь, в конце оплачиваете весь счет и уезжаете домой. Они в шоке, думают, боже, кому давать, а вы дома хихикаете и целуетесь", - обескуражил идеей Андрей. Насчет последнего, видимо, он имел в виду "целуетесь" со своей девушкой.

Как известно, после "Холостячки" Рыбак сошелся со своей прежней любовью, моделью Алиной Смирновой, с которой встречался еще до проекта. Андрей признался, что отправился на шоу ради пиара, дав обещание Алине, что покинет проект еще во время первых же эфиров. Но неожиданно для себя Рыбак влюбился в главную героиню Мишину и дошел почти до конца. После вылета, окончательно разобравшись в чувствах к обеим, экс-фаворит "Холостячки" снова сошелся с Алиной.

Ранее мы рассказывали, что Рыбак вызвал восторг у публики, показав свои самые лучшие образы. Звезда телеэкранов подписал кадры в своей иронической манере:

"Какой тип парней тебе больше по душе? 1 - Деловая колбаса. 2 - Сладкий коржик. 3 - Шальной кисель".

Поклонницы бурно отреагировали на пост в комментариях: "Колбаса кисель ты; Вы посмотрите , какой красавец 😍; Шальной кисель; Все три😂😂но в одном❤️; Деловой кисель 🔥; Шальной коржик 😅".

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в машине полуфиналиста "Холостячки" Рыбака: "Еду и тут сзади…"