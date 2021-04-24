Известная актриса Моника Беллуччи в белом боди и расстегнутом халате выглядела просто восхитительно

56-летняя звезда выглядит моложе своих лет, ведь уверена, если она хочет жить долго, ей надо набраться терпения и принять морщины.Ее карьера — пример того, что стареть можно красиво и с достоинством. Так, даже во время столь смелых фотосессий в пижаме или боди она будет выглядеть прекрасно.

В белом боди с кружевами и распахнутом белом халате Беллуччи позировала на диване, выставляя стройные ноги вперед. Черно-белая обработка фото только придала Монике сияющего вида.

По мнению актрисы, в ее ремесле старение даже к лучшему: это новая форма красоты, которой можно достичь только с годами и опытом. Поэтому к услугам пластического хирурга она все еще не решается обратиться.

Что касается ухода, он тоже довольно простой — особый упор актриса делает на очищение и увлажнение кожи. А вот себя в тонусе она держит при помощи холодного душа и скрабов.

Отметим, звезда уже давно покорила сердца фанатов по всему миру. Моника на свой возраст выглядит просто божественно и радует неувядающей красотой. За Беллуччи в социальных сетях следят миллионы людей, где актриса публикует постоянно новые образы.

На новом фото Моника надела легкое платье с разрезом, демонстрируя идеальные ножки на каблуках. Красотка позировала на солнце, что добавило легкости снимку.

"Прекрасная дама", "О, она очень обаятельна", "Перестань быть такой идеальной, это женщина с блеском", "Моника, ты мое вдохновение !!", "И тебе тоже - Моника", "Старая, но золотая", "Легенда на все времена", "Большое спасибо", "Ты не можешь быть настоящей", "Королева", "Ты лучшая на земле".

Напомним, 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту

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