Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал забавное видео

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес стал популярным артистом благодаря шоу "Фабрика звезд". Красавчик недолго пел на сцене после триумфа на проекте и некоторое время ничего не выпускал. Но в 2019 году Владимир снова вернулся на сцену и успел сделать несколько работ, которые собрали миллионы просмотров в сети. Сейчас Дантес активно ведет социальные сети, где публикует интересный контент.

Владимир в ролике решил стать блогером Евгением Понасенковым, появившись в брюках, пиджаке, рубашке и жетом платке на шее, а образ дополнил стильными очками. Красавчик прогулялся по большому двору своего жилища, а также пригубил из бокала напиток.

"Каждые выходные смотрим Холостяков с друзьями.

Готовим разные вкусности и 5 часов пролетают очень быстро. Но есть такой тип людей, которые не отвлекаются на готовку, а берут от жизни только лучшее.

Смотреть со звуком!!!", - написал Владимир.

"Вава, ты лучший", - написала Наташа Горовая, приемная дочь Потапа.

"Оо", - написала Соня Плакидюк.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Идеально", "А носочек как тянешь", "Вова, это топ", "Пародии - это ваш конек", "Вова, ты одел свадебный костюм даже ?)", "Ничего себе))) даже прическу поменял ради видео)))) вот это я понимаю подготовка", "Носочек как тянешь, Вова. Виталий Козловский обзавидуется".

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