Певица Настя Каменских заинтриговала неожиданным откровением - аж за душу берет

Как передает Politeka.net, у себя в микроблоге в Инстаграм 33-летняя звезда опубликовала свежее видео, в котором показала свое выступление на сцене "Вечернего квартала" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Настя появилась на кадрах в атласном мини-платье черного цвета с рукавами-воланами и вышивкой, дополнив лук большими серьгами причудливой формы и ярким макияжем с серебристыми тенями.

Во время весеннего телеконцерта "Вечернего квартала" Каменских исполнила свою песню "Почуття", еще раз рассказав зрителям и поклонникам о том, что у нее на сердце.

"🤍 Когда мы любим, мы расцветаем 🌸 И на душе всегда весна. Уже 14 мая вы сможете услышать не только эту, но и другие песни из моего нового альбома «Красное вино» 🍷 Это очень чувственная и эмоционально глубокая история о каждой женщине. Верю, что она пробудит в вас самые прекрасные оттенки чувств", - говорится в подписи к кадрам.

Примечательно, что недавно Настя серьезно поссорилась с мужем, продюсером Потапом. Как известно, звезда снимает свое реалити "Девочки рулят" в Мексике. Компанию ей составили мама и подружки. Однако, в один прекрасный момент на пороге возник Потап - решил навестить возлюбленную. Настя, конечно, же обрадовалась его приезду, но "счастье" длилось недолго. Потап устроил ей сцену ревности, узнав, что у девочек гостит их общий друг Алехандро.

"Это как-то не совсем девочка. Это не совсем правда - все, что ты говоришь. Я думал, вы там девчонками, одни... - ретрит, йога, Тулум... А Саша - это уже совсем другое дело... Слушай, ну надо, чтобы все соответствовало обещанному", - вспылил муж Каменских.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"