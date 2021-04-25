Американская телезвезда Опра Уинфри поделилась впечатлениями от своего резонансного интервью с британскими монархами

Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда Опра Уинфри, которая за свою карьеру взяла тысячи интервью со знаменитостями, в разговоре с телеведущей Нэнси О'Делл призналась, что была поражена откровенностью принца Гарри и Меган Маркл. Как известно, интервью монархов вызвало резонанс и прогремело на весь мир. По словам Опры, она сама была шокирована высказываниями пары, особенно в адрес британской королевской семьи.

"Я не ожидала, что они решаться на обвинения королевской семьи в расизме", - призналась телеведущая. По ее словам, это по-настоящему шокировало. Также Уинфри отметила, что Гарри и Меган преследовали только одну цель, согласившись на интервью – это максимально правдиво рассказать их историю.

Телезвезда не скрывает, что обычно перед каждым интервью лично говорит со своими героями, но с герцогами Сассекскими этого личного разговора без камер не состоялось. Правда, она написала им, чтобы узнать, какие у них намерения, тогда и выяснилось, что принц Гарри и его супруга "хотят правды". "Причина, по которой это интервью было таким сильным – это когда у вас есть кто-то, кто желает быть таким же открытым, уязвимым и правдивым, какими были они", - поделилась впечатлениями Опра.

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