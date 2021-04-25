Певица Настя Каменских показала яркие фото с отдыха в теплых краях

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и супруга продюсера Алексея Потапенко Настя Каменских часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звезда отправилась в Мексику, где снимает собственное реалити-шоу "Девочки рулят", откуда то и дело выставляет яркие фотографии и видео. А недавно к возлюбленной присоединился и Потап.

На новых фото из теплых краев, которые Настя показала в соцсети, ее можно увидеть в ярком солнечном образе. Как видно, на прогулку звезда вышла в огненно-желтой блузе с мелким цветочным принтом, под которой, судя по всему, нет бюстгальтера. Свой образ красотка дополнила большой черной шляпой, ее кудри распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только загадочная улыбка.

В подписи к публикации Каменских написала: "Направление: счастье". А поклонники тут же принялись активно обсуждать снимки, засыпая звезду комплиментами в комментариях к фотографиям. "Солнечная", "Солнечная Настя", "Яркая и позитивная", "Просто супер", "Красотка", "Очаровательная", "Настя, твоя искренность просто поражает! Солнечный человечек, пусть тебе светит солнышко в любой ситуации!", "Кудрей на ресницах не хватает", "Богиня", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, популярная певица Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая певица Настя Каменских нежно прижалась к возлюбленному Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Алексей Потапенко неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив любимую жену Настю Каменских одну: "Рад видеть".