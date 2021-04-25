Известная актриса Моника Беллуччи показала новый образ для глянца
Как пишет Politeka.net, 56-летняя актриса много лет радует своей красотой мировую общественность. Не смотря на возраст, Моника и сейчас выглядит так, что позавидуют многие молодые. Красотка ведет блог в социальной сети Инстаграм, где за ней следят миллионы фанатов.
В этот раз Моника опубликовала снимок обложки журнала Madame Figaro Paris. Красотка была в блузе, пуговицы которой расстегнула,. а также черных шортиках. Беллуччи улыбалась, завораживая красотой.
Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Мне очень нравится твой пост!", "Замечательная", "Королева Белла красивая", "Муза разных поколений. Обожаю твой стиль и элегантность", "Самая красивая женщина в мире", "Просто потрясающая женщина!", "Боже мой. Просто красиво".
Мы писали, что известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи предстала в соблазнительном образе, взбудоражив умы фанатов.
Для снимка Моника надела тонкую шелковую маечку с ажурной вставкой на тонких бретелях без белья, и юбку-миди в коричневую клетку с разрезом. Антураж фона - ретро-стиль, ободранные обои, старые окна, книги...
Напомним, Моника Беллуччи раскрыла халат, впечатлив формами в кружевном боди
А еще Politeka писала, что 56-летняя Моника Беллуччи в легком платье с разрезом показала, что еще ого-го
Также Politeka сообщала, что 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту