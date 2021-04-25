Актриса и певица Дженнифер Лопес в прозрачном платье устроила фотосессию на полу

Популярная исполнительница каждый день показывает в Стори, как направляется по делам, тренируется в спортзале или же ухаживает за своей кожей, о которой так сильно беспокоится. Чтобы иметь возможность выглядеть не хуже 30-летних красоток, 51-летняя модель не дает себе расслабиться ни на день.

На представленных кадрах прославленная певица без малейшей скромности подчеркнула свои главные достоинства. Идеальный загар, подтянутая кожа и аккуратные формы. В провокативной позе прямо на полу Лопес задрала ногу вверх и подчеркнула привлекательность тем самым благодаря одному лишь движению.

Черное прозрачное платье из сетчатой ткани, а также отсутствие белья придали Лопес игривости. Распущенные волосы и макияж дополнили образ дикой львицы, усиливая впечатление. При таких кадрах довольно сложно сказать, что звезде и правда больше 50 лет.

Также сама Лопес недавно показала фигуру на пляже в удобных нарядах, не лишенных вкуса и элегантности, но в то же время без лишнего гламура. Сначала знаменитость покуражилась в черном комбинезоне с откытыми плечами и заманчивым декольте, накинув на плечи коротенькую белую рубашку.

"Вечная красота"; "Эта улыбка"; "Мне нравится, какая ты всегда честная🤯"; "Красивая внутри и снаружи"; "Самая драгоценная улыбка на свете"; "ты выглядишь потрясающе, просто идеально🤍"; "красиво 😍 ангелы не стареют. Осторожно, ведется соблазн"; "Я рыдаю, как ты прекрасна, Джей Ло"; "Клянусь, ты ангел + вампир😍", - ответили на преображение в сети.

Напомним, Дженнифер Лопес в ковбойской шляпе избавилась от одежды, заставив мужчин нервничать: горячие кадры

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".