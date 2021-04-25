Популярная украинская певица Тина Кароль появилась перед финалом шоу "Голос" в простом образе

Как известно, в реальной жизни певица практически никогда не красится и всегда старается не привлекать внимание к себе. Во время работы и отдыха артистка не наносит макияж и предпочитает носить не брендовую, а обычную одежду.

Перед началом съемок финала шоу «Голос» звезда появилась в узких джинсах, красных лодочках на шпильке и теплом бежевом кардигане. Причем волосы звезды были завязаны в обычных хвост, а сама она позировала без макияжа, покоряя тем самым фанатов.

«ФанТина встречает Тиночку на голосе💜 Ну что попробуем и порвем сегодня всех?🔥😜» - сказано в подписи к видео.

Некоторые были обеспокоены видом Тины на улице, которая выглядела заметно уставшей:

«Удачи! За Тину 🙌) Пусть все пройдет наилучшим образом; А что с Тиной, впечатление что она сутки не спала, кардиган огромный, уставший вид. Пора на отдых...🤭; В жизни она ещё лучше чем на экране и мне она понравилась как себя вела в Липсинк батле; Какая красивейшая женщина, Тиночка! Просто прелесть😍; Любимая❤; сердце радо, и в норме всё давление моё, а то все с поцелуем сразу лезут, ну наглецы, что чёрно вороньё 😳», - пишут фанаты в ответ.

Напомним, несколько дней назад Тина Кароль рассказала, как сильно соскучилась по концертам, по тому, как песня оживает в моменте. И чтобы компенсировать факт того, что уже более года из-за карантина она не может давать нормально концерты, звезда решила сделать необычную студийную запись в стиле Live performance.

«Это звук моего сердца», - говорит Тина Кароль о своей работе с новым альбомом на закрытом мероприятии. По этому поводу на фан-аккаунте появился ролик с презентации, на котором Тина в черном костюме с открытым декольте позирует перед экрано.

«Искренне благодарю каждого за вложенный труд, за частичку своего внимания…», - цитируют Кароль поклонники.

Напомним, Кароль "потеряла" платье на сцене и попала под народный гнев: "Обман, везде обман".

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