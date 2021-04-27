Экс-участники "Холостячки" Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак и Евгений Ковтуненко решили подбодрить девушек необычным способом
Отвергнутый "Холостячкой" Ксенией Мишиной Тригубенко опубликовал серию любопытных "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Алексей засветил веселую компанию из числа своих бывших соперников и нынешних красоток 11-го сезона "Холостяка", правда, которые уже тоже покинули шоу, так и не добившись сердца харьковского бизнесмена Михаила Заливако.
В частности, дружная компания собралась на шашлыки на заднем дворике роскошного дома, чтобы проводить 24-летнюю Таню из Чернигова - девушка покинула проект в прошлом эфире.
"Вот так мы празднуем выход Тани в реальную жизнь", - объявила Виктория, тоже экс-участница "Холостяка".
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Кроме того, на кадрах засветилась Кристина и другие девушки. Развлекать красоток Тригубенко помогали Рыбак и Ковтутненко. Во время застолья алкоголь лился рекой и звучали тосты "Будьмо!".
В какой-то момент Алексей подошел к Тане с вопросом: "Что ты можешь пожелать девочкам, которые остались на проекте?"
"Желаю им удачи, нервов и меньше "лизаться"! Девочки, вы на телеканале "СТБ", там 12+, ну, сколько можно...", - с иронией ответила она.
Ранее мы сообщали, что Тригубенко, не добившись Мишиной, нашел себе "подружку" на "Холостяке". В Сети появились кадры, как он танцует с экс-участницей проекта Александрой.
"Ого.🙄 Новая пара?🔥", "Они вместе??? Вроде ж холостяк был недавно", "Алексей - вообще никакой, как будто спит 😆", "Непостоянный парень какой-то. То с Лизой, то с Сашей... То пост, почему до сих пор один", - комментировали пользователи.
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