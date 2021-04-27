Отношения артистов Дана Балана и Тины Кароль не дают публике покоя, в Сеть просочился интересный "семейный" кадр

О романтической связи 42-летнего молдавского красавчика и 36-летней украинской певицы поговоривают еще со времен девятого сезона "Голосу країни". Дан и Тина позволяли себе флиртовать перед камерами, что многие расценили как их "безусловную любовь". Сами артисты никак не комментируют свои отношения, тем самым еще больше напуская туман.

В это время поклонники парочки с усердием фантазируют на тему их семейной жизни. В частности, на одной из фан-страниц в Инстаграм опубликовали любопытный фотоколлаж, на котором вся "родня оказалась в сборе", передает Politeka.net.

На фото позировали сам Балан с Тиной (при чем артистка держала на руках маленькую девочку), сын певицы Вениамин, мама Дана - Людмила Балан, мама Тины - Светлана Либерман, а также племянники Дана.

"Семья❤️@danbalan & @tina_karol @ludmilabalan_tantiludmila фотошоп😚", - говорится в подписи к "выдуманному" фото.

Пользователи активно обсуждают пост:

"❤️❤️❤️ класс молодцы настоящая семья"

"Счастье и здоровья❤️"

"Шик и блеск💫🤍"

"Изумительные 😍😍❤️❤️"

"Вся семейка в сборе🔥"



"Милотаааа😍❤️"

"Нереально просто..🥺🙈❤️"

"Дети Санды так похоже на Дана, что кажется, что это его дети😅"

"маму Дана не узнала, ну думаю опять Дану какую-то молодуху прилипили😄... дома посмотрела на ноутбуке и успокоилась..."

"Сколько уже можно притягивать за уши Балана с Тиной?! Затянулось развлечение, не смешно! Комментаторы - свою жизнь устраивайте"

Напомним, 63-летняя мама Дана Балана сверкнула стройными ножками в коротком девичьем платье: "Ничто не сияет ярче"

Как сообщала Politeka, Тина Кароль неожиданно дала понять, что история с Даном Баланом уже в прошлом: "Дон... Дэн?".

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