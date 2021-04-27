Популярный украинский артист, известный певец Андрей Данилко удивил неожиданным возвращением в роли Верки Сердючки
Как недавно стало известно из сообщений артистов в Инстаграм, последний выпуск десятого сезона ведет Верка Сердючка с мамой, примеряя на себя новое амплуа. В роли телеведущий в финале они посетят Барселону — столицу Каталонии (чтобы посмотреть выпуски, доскролльте страницу до конца).
Юбилейный сезон популярного шоу о путешествиях Андрей Данилко торжественно закроет с мамой в роли ведущих, причем они отправятся в Барселону, где и начиналась история проекта. Важность также состоит в том, что Андрея удалось уговорить взяться за старое – перевоплотиться в образ Верки Сердючки.
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Продюсер шоу отметила, что тогда беспокойств было предостаточно: еда, закрытые места из-за карантина, плотный график, костюмы тяжелые, грим… Но все получили большое удовольствие.
«У нас была единственная проблема — мы постоянно смеялись. Камеры тряслись, потому что операторы тоже смеялись. Это невозможно было выдержать! Андрей — человек-праздник, он производит юмор просто на ходу. Съемки в Барселоне да еще и с Сердючкой — это очень знаковая для меня история. И я счастлива, что все удалось!», - отметила продюсер также.
Поклонники также отреагировали сразу:
«Мне нужен отдельный сезон с Верой и мамой; Я просто обожаю колорит Сердючки💕; Андрей Михайлович, Инна Викторовна, спасибо, что согласились! Спасибо за настроение. Обожаю❤; Верку с мамой надо на постоянных ведущих зазывать )); Профессионал с большой буквы, невероятно талантливый и умный человек с потрясающим чувством юмора, без пафоса и дешевых понтов); Сердючка - это самый крутой ведущий за все 10 сезонов! ❤; То, что все хотели, но никто не ожидал; Сердючка как всегда бесподобна, наша жемчужина».
Напомним, ранее родюсер Верки Сердючки Юрий Никитин рассказал, что после участия в "Евровидении 2007" и скандала с российскими СМИ, артист Андрей Данилко сильно подорвал здоровье. Он был нервно истощен и не хотел больше радовать людей. Однако, прощаться с Сердючкой еще рано, и сейчас наступил тот момент, когда продюсер и его звезда обрабатывают новые идеи.
Бывало так, что Данилко давал восемь концертов за один приезд, например, в Нью-Йорк. Такая активная деятельность, а еще скандал с Россией, по словам продюсера, сильно повлияли на физическое и эмоциональное здоровье артиста.
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