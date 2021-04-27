"Я не из тех, кто любит сидеть на шее"

Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, рассказала о своих достатках

Как известно, пара, поженившаяся в августе прошлого года, ждет появления на свет своего первенца. Предположительно, счастливое событие произойдет в июле. Стоит отметить, это первый случай, когда у участников "Холостяка" сложились отношения и победительница вышла замуж за главного героя.

Как передает Politeka.net, 22-летняя девушка пообщалась с поклонниками в "сториз" у себя в Инстаграм, ответив на несколько личных вопросов.

В частности, у Даши поинтересовались, где они с Никитой живут - в доме или квартире?

"Мы купили сначала квартиру в ЖК Mirax, а потом сложились звезды, мы узнали о моей беременности и купили еще и дом🥰 Сейчас делаем ремонт в доме, планируем туда переехать и встретить там нашего сына. ЖК Mirax еще строится", - рассказала Квиткова.

Кроме покупки недвижимости, пара приобрела новенькое авто - Mercedes GLE Black edition. Правда, с его доставкой получилась задержка.

"Почему вы все время на разных машинах?", - спросили у жены "Холостяка".

"Мы купили нашу машину 7 месяцев назад, но из-за карантина и локдауна все время переносили ее сборку. Мы не хотели брать ту, что была в салоне, мы хотели собрать собственную и с разными фишками. Сейчас она на пути к нам, но ждать еще недели 3, поэтому мы арендуем машины все это время", - объяснила Квиткова.

Ранее Даша рассказала об их с мужем семейном бюджете, и кто за что платит.

"У нас нет конкретных распределений по оплатам, нет "моего" и "твоего". У нас общий бюджет и все, что мы зарабатываем - наше, - ответила девушка и добавила, - В смысле муж все оплачивает? Я не из тех, кто любит сидеть на шее у мужчины и зависеть от него. Я сама зарабатываю достаточно".

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