Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова ответила на личные вопросы в Инстаграм
Не так давно Даша прилетела из отпуска вместе с Никитой и не стала сидеть на месте. Занявшись своими делами, работой и подготовкой дома к рождению сына, она решила поделиться с поклонниками личным.
В этот раз Даша ответила на вопросы фанатов, подчеркнув, что у нее появилось немного свободного времени и она хочет ответить на них. Поскольку Никита решил провести время с друзьями и отправился на небольшой отдых, фанаты удивились тому, что Даша осталась одна.
Однако блогерша подметила, что всем надо личное пространство и совершенно нормально иногда быть по отдельности.
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«Какие ваши параметры на данном сроке?». Даша заявила: «Честно? Даже не знаю. Просто вешу 71 и не переживаю».
«С какими трудностями столкнулась за время беременности?». Даша рассказала: «Не могу сама натянуть носки, побриться, например. Не могу втиснуться в свой xs размер и 36 размер джинс, например».
«Что из перманентного макияжа у тебя? Видно, что стрелки, еще что?». Даша написала: «Это все. Губы свои, брови делаю в Джи Бар, а стрелка перманент. Мастера не посоветую, но к ней фиг запишешься».
Отметим, после того, как Квиткова рассказала о своем положении, тема ее ухода за собой, резкого набора веса и самочувствия всегда интересует пользователей сети Инстаграм, которые следят за жизнью блогерши.
Девушка резко отвечает, что она набрала уже довольно много лишних кг – за 28 недель беременности девушка с 54 кг стала весить более 70.
Но также Даша подчеркивает, что все нормально и она консультируется с врачом, который за ней смотрит и помогает во всем. Девушка также опубликовала резкое заявление:
«По мнению некоторого процента моей аудитории: у меня в животе не ребенок, а еда, которую я употребляю… Ну обожаю вас, мои всевидящие, всезнающие, Шерлоки. Свечей бы еще подогнать, чтобы точную информацию узнавать», - иронично подписала Даша свое фото в белье перед зеркалом.
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