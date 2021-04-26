Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова ответила на личные вопросы в Инстаграм

Не так давно Даша прилетела из отпуска вместе с Никитой и не стала сидеть на месте. Занявшись своими делами, работой и подготовкой дома к рождению сына, она решила поделиться с поклонниками личным.

В этот раз Даша ответила на вопросы фанатов, подчеркнув, что у нее появилось немного свободного времени и она хочет ответить на них. Поскольку Никита решил провести время с друзьями и отправился на небольшой отдых, фанаты удивились тому, что Даша осталась одна.

Однако блогерша подметила, что всем надо личное пространство и совершенно нормально иногда быть по отдельности.

«Какие ваши параметры на данном сроке?». Даша заявила: «Честно? Даже не знаю. Просто вешу 71 и не переживаю».

«С какими трудностями столкнулась за время беременности?». Даша рассказала: «Не могу сама натянуть носки, побриться, например. Не могу втиснуться в свой xs размер и 36 размер джинс, например».

«Что из перманентного макияжа у тебя? Видно, что стрелки, еще что?». Даша написала: «Это все. Губы свои, брови делаю в Джи Бар, а стрелка перманент. Мастера не посоветую, но к ней фиг запишешься».

Отметим, после того, как Квиткова рассказала о своем положении, тема ее ухода за собой, резкого набора веса и самочувствия всегда интересует пользователей сети Инстаграм, которые следят за жизнью блогерши.

Девушка резко отвечает, что она набрала уже довольно много лишних кг – за 28 недель беременности девушка с 54 кг стала весить более 70.

Но также Даша подчеркивает, что все нормально и она консультируется с врачом, который за ней смотрит и помогает во всем. Девушка также опубликовала резкое заявление:

«По мнению некоторого процента моей аудитории: у меня в животе не ребенок, а еда, которую я употребляю… Ну обожаю вас, мои всевидящие, всезнающие, Шерлоки. Свечей бы еще подогнать, чтобы точную информацию узнавать», - иронично подписала Даша свое фото в белье перед зеркалом.

Напомним, Беременная жена "Холостяка" Добрынина раскрыла их разницу в возрасте, цифра впечатляет: "Еще та парочка".

Как сообщала Politeka, Беременная жена "Холостяка" Добрынина в черном боди страстно прижалась к мужу: "Не ревнуете?".

Также Politeka писала, Беременная жена "Холостяка" Добрынина ответила на критику лишнего веса: "Я была на диетах, но...".