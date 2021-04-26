Певица Настя Каменских удивила поведением на шоу "Маска", Винник не смог оторваться

Как сообщает Politeka.net, грандиозное шоу "Маска" на несколько месяцев будоражило украинских зрителей и пользователей соцсетей удивительными костюмами и перевоплощениями звезд. Однако, первый сезон подошел к концу, а обещанный второй еще не начался, так что пока на странице проекта в Instagram поклонников радуют самыми яркими моментами из прошлых выпусков.

Так, недавно на странице шоу в соцсети выложили забавный видеофрагмент, на котором можно увидеть, как звездный детектив Настя Каменских очаровывает своего коллегу Олега Винника. Певица вальяжно шагает от сцены в направлении стола, где сидят детективы, в то время, как Винник приковал к ней взгляд и не может оторваться. При этом видно, что исполнителя всеми силами удерживает еще один звездный детектив Оля Полякова.

В подписи к видеофрагменту говорится: "Найдите себе человека, который будет смотреть на вас так, как Олег Винник смотрит на NK! Оставляйте + в комментариях, если скучаете по нашим детективам. Смотрите выступления героев и веселые моменты шоу на YouTube-канале "Маска. Украина". Пользователи тут же принялись обсуждать забавное видео, некоторые отметили, что за такое поведение Винник может получить от жены. "Очень скучаем", "Замените Винника", "Когда второй сезон", "Олег получил дома от жены", "Очень ждем", "Настя красотка", - пишут в комментариях к публикации.

Напомним, Андрей Данилко с певицей Надеждой Мейхер утерли нос Оле Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".

Как сообщала Politeka, популярная певица Настя Каменских раскусила брутального Сома на шоу "Маска" и не смогла держать себя в руках: "Единственное, что выдало...".

Также Politeka писала, звездный детектив Андрей Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Олю Полякову: "Михайлович, браво!".