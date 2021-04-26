Актриса и певица Дженнифер Лопес в узком наряде с леопардовым принтом показала чувственный образ

Если в повседневной жизни 51-летняя звезда показывает себя исключительно в простых нарядах, а также спортивных костюмах, то на светстких мероприятиях Лопес сверкает только в брендовых вещах. На одном из фан-аккаунтов в Инстаграм появилось удачное фото со знаменитостью, позирующей перед мероприятием.

Артистка в отличной форме в любом возрасте. И хотя в сети часто мелькают кадры, на которых Лопес якобы сильно располнела, сама она выглядит довольно хорошо. В обтягивающем силуэтном наряде длинны миди Дженнифер сравнили с «леди-босс», ведь леопардовый принт наряда, а также ее строгая прическа с минимумом макияжа идеально сочетались с лаконичным луком.

И хотя Лопес в камеру не смотрит, проходя мимо в стильных туфлях-лодочках на шпильке, этот момент придает снимку живости. К слову, ради того, чтобы избежать преждевременной старости и отлично получаться на фото, не боясь показаться без фильтров, Лопес даже отказалась от всех напитков, кроме соков и воды.

Также ранее появилось фото, на котором видно, как певица нарядилась в оригинальное платье с целомудренным закрытым верхом, но зато раскрепощенным низом - таких разрезов публика еще не видела, они доходили почти до талии. Таким образом, все внимание на мощные бедра красотки, которыми та, конечно не соблазнила разве что слепого.

"Просто замечательно❤️❤️😍", "Мне нравится это платье, греет не только душу", "У нее уникальный стиль, она впечатляет ❤️", "Красивая женщина👏 что за чудеса","Элегантность - неотъемлемая черта вашей личности ❤️😍", "Я представляю, как ты будешь голой, мне бы очень хотелось... 😍" - пишут пользователи.