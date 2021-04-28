Певица Надя Дорофеева не сдержала эмоций, разглядывая свои старые снимки

Как известно, будущая артистка родилась в Симферополе в семье военнослужащего и зубного техника. Здесь прошло детство Нади. Рано разглядев талант у дочки к творчеству, родители отдали ее одновременно в танцевальную студию и музыкальную школу. Большую роль в воспитании Нади сыграл отец. Он ездил с ней на все вокальные конкурсы, помогал с аранжировками.

В юношестве Дорофеева была лауреатом международных вокальных и танцевальных конкурсов в Украине, Болгарии и Венгрии, стала финалисткой телепроекта «Шанс». В 2004 году выиграла конкурс «Черноморские игры» и попала в делегацию украинских артистов, гастролировавших по Великобритании. В 2005 году в возрасте 15 лет переехала в Москву, где пела в группе «МЧС» до 2007. Высшее образование получила в МГИК, заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живёт в Киеве, и по 2020 год участвовала в дуэте «Время и Стекло», а теперь строит сольную карьеру. В 2021 году впервые стала тренером на шоу "Голос країни", где одержала победу вместе со своим подопечнім Сергеем Лазановским.

Как передает Politeka.net, 31-летняя Дорофеева опубликовала неожиданные кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя до славы. На снимках будущая звезда позировала с подругой.

Если на первом фото предстали две милые школьницы, то на втором - явное подростковое бунтарство (Дорофеева справа).

"Что могло произойти? Вот были две симпачтичные девочки, маленькие, вот Катя, моя подружка, вот я... И потом - х*раааа... что это такое, о боже мой!", - завизжала Надя, указывая пальцем на "тату" у себя на животе, которое, скорее всего, было временным.

Напомним, что Дорофеева на "Голосі країни" подслушала тайные переговоры Винника и Монатика: "Пацаны, у вас все хорошо?".

Как сообщала Politeka, Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни", сделав признание перед суперфиналом: "Решающий момент".