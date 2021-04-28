Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова ответила хейтерам на критику

Как сообщает Politeka.net, Никита Добрынин один из немногих мужчин, который нашел свою любовь на проекте "Холостяк". Избранницей телеведущего и шоумена стала популярная нынче блогерша Даша Квиткова. Парочка поженилась, и теперь ожидает появления сына, беременная девушка все время постит в соцсети яркие кадры с животом в купальниках. Недавно Даша, отвечая на вопросы поклонников, рассказала о покупке квартиры, дома и элитного автомобиля, на что получила волну критики от украинцев.

Девушка не сдержалась и в сторис ответила хейтерам, рассказав о своей семье, родителях и доходах. Так, по словам Даши, она их простой семью, а ее родители много работали, чтобы обеспечить себе и детям достойную жизнь. "Моя мама работала на трех работах и мыла туалеты, папа сутками пропадал на работе и строил дом почти своими руками. Мы скитались по съемным однушкам, а позже жили в маленькой бане, где я и брат спали на банных полках. Несколько лет подряд мы ели только курицу-гриль, так как денег больше не хватало, а ею могла наестся все семья", - рассказала Квиткова.

Она также добавила, что сейчас ее родителям по 52 ода и они только недавно начали ездить за границу на отдых. "И заслуживают на это полное право", - заявила блогерша. Даша также отметила, что ее родители сейчас копят на свою пенсию, так что не помогали им с Никитой в покупке квартиры или машины. "В следующий раз, когда будете вякать что-либо о моих родителях, подумайте дважды", - подытожила девушка.

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