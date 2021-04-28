Популярная певица Тина Кароль показалась перед камерой в странном виде

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль всегда отличалась отменным чувством вкуса и прослыла как "икона стиля". Однако, на новом видео, которое всплыло на фан-страницах, посвященных звезде, певицу просто не узнать – она странно себя ведет, загадочно говорит и в целом удивляет зрителей своим поведением.

В коротком ролике Тина запечатлена, видимо, в тренерском кресле "Голоса країни", она развлекает себя светящейся кнопкой. Перед карой звезда появилась в светлом пиджаке, под которым видно белую футболку, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и какое-то отрешенное выражение.

"Ты такая, ну… это мой пляж, я буду есть на нем беляш", - говорит Кароль в ролике, а потом начинает истерично смеяться. Складывается впечатление, что она слегка не в себе. В подписи к ролику говорится: "Кто-нибудь покормите уже этого ребёнка". Пользователи тут же начали обсуждать странное поведение артистки, оставляя свои мысли в комментариях к видео. "Ахахах", "Дан, покорми, пожалуйста Тинусю", "В носу еще надо было. Она хотела съесть, потом опомнилась", "И что это было?", "У этой бабы явно выявленное психологическое заболевание. Ещё и бескультурщина", - пишут пользователи в комментариях к ролику с Кароль.

Напомним, горячая украинская певица Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила фанатов вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

Как сообщала Politeka, украинская звезда Тина Кароль распласталась на столе перед Надей Дорофеевой, задрав ножки выше головы: "Хотите совместный трек?".

Также Politeka писала, Сказочно красивая Тина Кароль призналась, что обрела счастье: "Это реально подарок небес".