Украинский исполнитель и обладатель" женских сердец Олег Винник обратился к поклонникам после завершения 11 сезона шоу "Голос країни"

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, который стал звездным детективом в шоу "Маска" и тренером вокального шоу "Голос країни", поблагодарил за поддержку его команды на шоу "Голос країни". В своем Instagram знаменитость часто делится с фолловерами яркими публикациями из своей насыщенной жизни.

"Друзья, еще раз хочу поблагодарить за Вашу поддержку мою команду в шоу , Спасибо, что были с нами на протяжении всего сезона, поздравляю победителей! Всем замечательного вечера и доброй ночи", - написал Винник.

Отдельно Винник выразил слова благодарности своему подопечному, с которым дошли до финала Сергею Нейчеву.

Фолловеры не прошли мимо тренера и активно комменитируют:

"Благодаря вам, Олег, этот сезон был лучшим, и я первый раз в жизни удивлялась Голосу от начала до конца".

"Спасибо вам, Олег,за то,что украсили этот проект собой 🥺❤ вы Крутой певец, хороший человек, и вы проявили себя как замечательного тренера".

"Мы это что,Олег,смотрели только из-за вашего присутствия в нем!❤️Вы лучший наставник и тренер! И ваши участники были достойны премоги! Удачи всем! Доброй ночи!".

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