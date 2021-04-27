Сценарист и победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт заявил, что решил устроить ночные "покатушки с подружкой"
Как передает Politeka.net, у себя в Іnstagram мужчина опубликовал сторис, снятое в открытом автомобиле-кабриолете с другом, которого по приколу назвал подружкой. Он выглядел веселым и в кураже. Так, Эллерт с другом решили развеяться и поколесить ночными улицами Киева.
Как видно из видео, парни откинули верх кабриолета и несутся полусоннім Крещатиком, на дороге практически нет автомобилей и это добавляет их ночной поездке еще больше шарма.
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Стоит напомнить, что ранее подписчики бурно обсуждали вероятную ссору Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Поклонники заметили неладное в отношениях парочки, которая до недавнего времени была неразлучна. Сначала фолловеры заметили, что Мишина и Эллерт больше не снимают милые сторис вместе, потом Ксения отписалась от любимого в социальной сети Инстаграм.
Кроме этого, Мишина удалила из сети посты, в которых признавалась в любви Эллерту. Не видели Эллерта и на вечеринке по случаю дня рождения сына Мишиной.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" и актриса Ксения Мишина раскрыла, чем "скрепляет семью" с Александром Эллертом после реалити-шоу: "С детства знала...".
Также Politeka писала, Эллерт после новостей о ссоре с «Холостячкой» Мишиной собрался спать в машине: «Хоть раз в жизни…».