Сценарист и победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт заявил, что решил устроить ночные "покатушки с подружкой"

Как передает Politeka.net, у себя в Іnstagram мужчина опубликовал сторис, снятое в открытом автомобиле-кабриолете с другом, которого по приколу назвал подружкой. Он выглядел веселым и в кураже. Так, Эллерт с другом решили развеяться и поколесить ночными улицами Киева.

Стоит напомнить, что ранее подписчики бурно обсуждали вероятную ссору Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Поклонники заметили неладное в отношениях парочки, которая до недавнего времени была неразлучна. Сначала фолловеры заметили, что Мишина и Эллерт больше не снимают милые сторис вместе, потом Ксения отписалась от любимого в социальной сети Инстаграм.

Кроме этого, Мишина удалила из сети посты, в которых признавалась в любви Эллерту. Не видели Эллерта и на вечеринке по случаю дня рождения сына Мишиной.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" и актриса Ксения Мишина раскрыла, чем "скрепляет семью" с Александром Эллертом после реалити-шоу: "С детства знала...".

Также Politeka писала, Эллерт после новостей о ссоре с «Холостячкой» Мишиной собрался спать в машине: «Хоть раз в жизни…».



