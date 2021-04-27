Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли рядом с дочерью показала себя настоящую

Анджелина Джоли после развода прекратила появляться на публике, как это делала ранее. Пытаясь прийти в себя, звезда начала все чаще проводить время с детьми. При этом артистка также отказалась от социальных сетей.

Тем не менее, поклонники сами с радостью публикуют фото Джоли, а также ее личные селфи с детьми, которыми они делятся на своих профилях в Инстаграм. К примеру, простое фото Анджелины с дочерью Захарой порадовало фанатов естественностью и отсутствием пафоса.

Дело в том, что звезда позировала с яркой улыбкой на лице и не скрывала, что она без макияжа.

«Красивое селфи Анджелины и Захары, сделанное в октябре 2020 года. ♥ ️↬Ангелина и Захара выглядят здесь лучшими подругами, в этой фотографии такая счастливая энергия», - сказано в подписи.

«Безупречное фото, энжи вся в любви; прекрасные девочки️❤️; Выглядит хорошо; Привет, красотка; эти девочки заслуживают только цветов💐😘🙏; Люблю тебя ❤️; Энджи много любви вам обоим и захара; Красивые дамы❤️Анджелина и Захара прекрасны! Изображение 🔥; оглушительнее, чем раньше», - отвечают фанаты.

До того, как Джоли провела операцию по удалению груди из-за высоко риска заболевания раком, она часто ходила без лифчика, показывала фигуру в открытых платьях на съемке и в целом нередко удивляла эпатажными появлениями.

Как можно заметить, звезду до сих пор сравнивают с молодыми моделями, а также красотками-моделями, которые примерно одного возраста со звездой. На архивном кадре-коллаже две знаменитости показали удачные уличные луки без всего «лишнего».

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