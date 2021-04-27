19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин обратился к Тине Кароль
Артист вспомнил день, когда его назвали победителем, пишет Politeka.net. Отметим, в прошлом году Сасанчин завоевал победу, находясь в команде тренера Тины Кароль.
К слову, популярная артистка пробыла в тренерском кресле шоу рекордное количество сезонов — восемь. Кроме этого, она пять раз становилась победительницей. За это время Кароль стала наставницей многих звезд, в том числе, Романа Сасанчина, который не устает выражать звезде свою благодарность.
Спустя год победитель "Голос країни-10" также вспомнил о своем тренере и поблагодарил зрителей, которые за него проголосовали.
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Я очень благодарен вам ❤️ И буду всегда вам об этом говорить, писать😘
Спасибо, @zavaduk @tina_karol @goloskrainy_official и всей команде! ❤️", - написал певец в своем Инстаграм.
За полчаса публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев, в основном в виде смайликов.
"❤️ты лучше всех", "Поздравляю", - написали пользователи сети.
Напомним, в финале 11 сезона проекта Тина Кароль заявила, что не будет больше тренером в шоу. Певица заявила о благодарности всем, кто в нее верил, и призналась в любви всем, кто касался этого проекту.
Роман Сасанчин разместил видео в своем Инстаграм, где показал, как Тина Кароль реагировала на победы участников. В частности артистку, можно сказать, заставили разрыдаться участники шоу и позитивные результаты.
Напомним, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно".
Как сообщала Politeka, большая беда у победителя "Голосу країни" Сасанчина, что сейчас с его мамой: "К сожалению...".
Также Politeka писала, что молодая Кароль в узком платье очаровала формами, такой звезду мало кто помнит: "Давно это было"