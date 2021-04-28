Украинцам совсем скоро рассекретят имя новой "Холостячки" после Ксении Мишиной

Как сообщает Politeka.net, "Холостячка" - украинское реалити-шоу, появившееся в октябре 2020 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является спин-оффом мужской версии "Холостяк" и очень понравилось телезрителям. В официальном аккаунте в Іnstagram телеканала СТБ заговорили о новой завидной невесте.

После грандиозного успеха первого сезона романтического реалити "Холостячка" зрители с нетерпением размышляли, будет ли продолжение и кто станет новой героиней.

Кто станет новой холостячкой? Вопрос, который не дает покоя многим украинцам и поклонникам проекта. Уже в этот четверг, 29 апреля, телеканал СТБ объявит имя главной героини второго сезона.

"После грандиозного финала первого сезона немало успешных женщин изъявили желание прийти к нам, чтобы попробовать построить отношения, которые по разным причинам еще не сложились в их жизни. За несколько последних месяцев мы встретились почти со всеми желанными невестами Украины! И рады объявить нашу новую Холостячку", - комментирует директор студии StarLightProduction Анна Калина.

Стоит отметить, что украинцы в соцсетях активно предлагают, кого хотели бы видеть главной холостячкой страны на экранах:



"Було б круто якби Леся Нікітюк 😍😍😍😍".

"Альона Альона !"

"Тина Кароль".

"Мне бы интересно было посмотреть с Викторией Булитко😉😁почему бы и нет?".

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Как сообщала Politeka, "Холостячка"Мишина и Эллерт устроили выяснение отношений на публике:"была о тебе лучшего мнения".

Также Politeka писала, Ксения Мишина после" разрыва "с Эллертом неожиданно попросила о помощи:" дорогие мои...".