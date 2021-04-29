Эктор Хименес-Браво из "МастерШеф" показал свою копию, рассказав о мечте

Как пишет Politeka.net, Эктор уже давно завоевал сердца украинцев не только благодаря шоу "МастерШеф", но и других проектов, в который мужчина часто принимает участие. Хименес-Браво ведет еще и социальные сети, где за красавчиком следят миллион фанатов.

В этот раз Эктор решил сделать снимок со своим двойником. Мужчина стоял в рубашке и джинсах, обнимая свою картонную копию.

"Иногда я держу в голове столько задач, что мечтаю о клоне

Это бы решило массу вопросов!

А куда бы Вы в первую очередь отправили своего клона? Какие дела поручили делать вместо вас?", - написал Эктор под фото.



Сразу кадр прокомментировала Александра Зарицкая из группы KAZKA, поставив удивленные смайлики.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Добрый день!!!!Клон ....ну я не знаю а он нужен ??? Я бы не хотела это точно...Мне кажется тогда человек будет бесполезным, а я привыкла быть полезным человек и приятно если ты нужный, правда..... Поэтому клона или двойника не хочу, он может заменить меня везде, а мне это не надо точно.....Хорошего вам дня", "Два брата-акробата", "Не факт, что клон будет делать то что нужно вам, в этом случае нужен робот", "что это значит??? Эктор, у вас есть брат-близнец???".

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