Известная украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы на "Танцях з зірками-2019", рассказала, что ее спасает от стресса и апатии

Анна с пяти лет занимается спортом, передает Politeka.net. За это время она достигла больших высот и стала настоящей украинской гордостью.

Однако, как и всем людям Анне свойственны некоторые слабости. Об этом гимнастка рассказала в одном из своих последних постов в Инстаграм. На фото она позировала в ванной с цветами.

"Стресс и апатия, к сожалению, часто сопровождают меня по жизни. Многие советуют в таких случаях заняться спортом. Но я и так в этом деле всю свою жизнь, поэтому такой вариант не подходит. Делюсь с вами вещами, которые очень мне помогают", - призналась Ризатдинова.

Далее красотка рассказала, что ей помогает. В частности, стресс убирает йога, которая улучшает контроль над разумом и телом.

Также спортсменке помогает работа, ведь при большой занятости нет времени на апатию. Кроме того, Ризатдинова помогает себе простым листом бумаги, на котором пишет, что ее беспокоит, в чем причина и что нужно для счастья. После этого приходит ясность.

Звезда рекомендует и уединяться, давать себе время во всем разобраться под медленную музыку.

От стресса и апатии поможет избавиться перезагрузка, уехав в другое место на несколько дней; и просмотр любимого фильма с мороженым.

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