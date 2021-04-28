Известный украинский певец Арсен Мирзоян, который стал финалистом шоу «Маска» в образе Дракона, обратился к поклонникам

Арсен Мирзоян стал завоевывать популярность после своего участия в шоу "Голос країни" в 2011 году, пишет Politeka.net. Хотя артист занял лишь четвертое место, все же он запомнился зрителям, благодаря своему "бунтарскому" характеру.

Сейчас певец продолжает строить карьеру, а в 2020 году даже получил звание Заслуженного артиста Украины.

Несколько часов назад в своем Инстаграм певец объявил поклонникам важную новость. Мирзоян подготовил для них подарок - новую песню.

На закрепленном фото Мирзоян позировал во всем черном - футболке, пиджаке и брюках.

"Я, # арсенмирзоян официально напоминаю, что премьера песни #12мовхристосвоскрес состоится 1 мая на #youtube - канале @ponomaryovoleksandr", - написал певец.

За два часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Классно! ☺ Ждем! ❤", "😊👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Арсен Мирзоян родился 20 мая 1978 года в Запорожье. 12 лет будущий артист проработал мастером участка на заводе "Запорожсталь".

Известно, что в 2000 году артист полностью потерял слух на левое ухо, в 2004 - на правое. Однако врачи благодаря протезированию вернули ему возможность заниматься музыкой.

Сейчас мирзоян живет в Киеве вместе со второй женой, певицей Тоней Матвиенко.

Напомним, Арсен Мирзоян ошарашил признанием, как оставил жену и детей ради Тони Матвиенко: "Я понял - все, приплыли!".

Как сообщала Politeka, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян засветил другую красавицу-блондинку: "вот такая ночь...".

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