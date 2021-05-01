Известная украинская певица Оля Полякова показала, как провела время с Эктором Хименесом-Браво из "МастерШеф"

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей и часто мелькает на экране. Красотка в этот раз решила зайти в гости к Эктору Хименесу-Браво из "МастерШеф".

Звезда опубликовала в ТикТок видео, как провела время со звездным красавцем. На смешном ролике Эктор подошел к Оле, после чего красотка начала соблазнительно говорить, а потом пошла дальше, сжимая свою гордость руками.

"Оу. Привет. У меня тут утренняя зарядочка. Такой зачет на деревьях не растет", - сказала Оля в видео.

"Делаете зарядку по утрам?", - спросила Оля под видео.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Го самое скандальное видео, которое есть на ютубе", "Люблю тебя, бывает", "ахаха", "Ухухуху".

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