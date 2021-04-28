Известная украинская певица Оля Полякова приняла в гости популярную телеведущую Катю Осадчую
Звезды встретились в Турции, куда обе приехали отдыхать, передает Politeka.net. Катя Осадчая соединила отдых с полезным делом - она пришла в гости к Поляковой и сняла все, чем занимается певица и ее дети.
В частности ведущая программы "Світське життя" пообщалась с матерью Ольги, Светланой, и ее двумя дочерьми, Машей и Алисой.
На видео старшую дочь артистки можно заметить играющей на гитаре, а младшую - за лепкой из глины.
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Также были сняты кадры в номере и на пляже.
В посте на Инстаграм-странице передачи написали следующее:
"Девочки рулят😉 "Світське життя" посетило певицу Олю Полякову на каникулах с семьей! Наш репортаж с турецкого побережья - уже в эту субботу в 23.20!".
В кадре красивые Оля и Катя позировали на фоне бассейна.
За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"Ннн-ето ВЫ 👑", "Одни и те же , одно и тоже ! Давно Полякову не видели😂", "Красавицы 😍", - написали пользователи сети.
Напомним, 24 апреля Катя Осадчая и Оля Полякова записали видео в купальниках. Красотки померились формами, прикрыв глаза за стильными темными очками.
"Боже, где бы мы еще, дорогая моя, с тобой встретились?", - с улыбкой поинтересовалась Полякова.
Стоит отметить, что Катя Осадчая стала все чаще появляться в объемных нарядах, что вызвало слухи в сети Инстаграм о скорейшем прибавлении в семье.
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