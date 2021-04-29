Известная певица Анастасия Приходько удивила рассуждением о том, хочет ли участвовать в "Голосі країни"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько, которая недавно стала мамой третий раз, рассказала о возможном участии в "Голосі країни". Об этом звезда рассказала в своем аккаунте в Іnstagram в разделе Stories.

Звезда ответила поклонникам, хочет ли взять участие в "Голосі країни". Подписчики написали, что было бы интересно увидеть ее тренером

"Да. Можно было бы. А почему нет? У меня давно не было скандалов на шоу", - сказала Приходько, смеясь и откусывая кусочек печенья.

На новых Stories Анастасия запечатлена у себя дома, она пьет чай с вкусностями в тишине. По ее словам, такое состояние способны понять толькор мамы, у которых много детей. Перед камерой уставшая мама появилась в домашней черной майке, ее волосы собраны в хвостик на затылке, а на лице нет макияжа.

Стоит отметить, что звезда долго не разглашала пол и имя третьего малыша, а теперь подтвердила слова Оли Поляковой о том, что это мальчик. Его назвали Лука.



Напомним, певица Анастасия Приходько после тайных родов показала себя беременной, Полякова выболтала пол малыша: "Хочу и могу"

Как сообщала Politeka, Скандальная украинская певица Анастасия Приходько после тайной беременности и родов решилась показать фанатам ребенка: "Развенчаю мифы...".

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