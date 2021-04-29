Украинцам совсем скоро рассекретят имя новой "Холостячки" после Ксении Мишиной

Как сообщает Politeka.net, "Холостячка" - украинское реалити-шоу, появившееся в октябре 2020 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является спин-оффом мужской версии "Холостяк" и очень понравилось телезрителям. В официальном аккаунте в Іnstagram телеканала СТБ заговорили о новой завидной невесте, оппубликовав короткое видео с избранницей.

После грандиозного успеха первого сезона романтического реалити "Холостячка" зрители пытаются угадать девушку по видео.

Кто станет новой холостячкой? Вопрос, который не дает покоя многим украинцам и поклонникам проекта. Уже в этот четверг, 29 апреля, телеканал СТБ объявит имя главной героини второго сезона.

После грандиозного финала много успешных женщин изъявили желание прийти на проект "Холостячка". Об этом рассказала директор студии StarLightProduction Анна Калина.

Стоит отметить, что украинцы в соцсетях активно предлагают, кого хотели бы видеть главной холостячкой страны на экранах, а какая героиня не вдохновит и шоу смотреть из-за этого не будут:



"Только не Леся".

"Не, Никитюк нет, она слишком юморить будет на проекте, с трудом представляю её серьёзную ".

"Может Тина. Она попрощалась с ''Голосом", поэтому в полне возможно"

"Все уже решено))) Вот в четверг и узнаем! Очень надеюсь, что НЕ Тина!!!".

"Я б хотіла,щоб це була Леся Іванівна Нікітюк😅🥰🤞🏻".

"Если будет Леся Никитюк, то я и смотреть не буду 😤".

"Только не Тина, её и так очень много, ВЕЗДЕ , все дыры ею затыкают. Певица она действительно замечательная, Ну как ведущая - никакушная! А её везде и всюду пихают - то ведущей, то судьей , ещё и хайп тинадан устроили, и прочее. Не понятно за что? Как и Потап ВЕЗДЕ последнее время,.. разве у нас нету нормальных талантливых ведущих? А певцы Тина, ПТП - пусть занимаются тем, что у них получается – поют!"

Напомнить, Эллерт огорчился внешним видом, седых волос стало еще больше: "Сашина нервы потрепала"

Как сообщала Politeka, "Холостячка"Мишина и Эллерт устроили выяснение отношений на публике:"была о тебе лучшего мнения".

Также Politeka писала, Ксения Мишина после" разрыва "с Эллертом неожиданно попросила о помощи:" дорогие мои...".