Украинцам совсем скоро рассекретят имя новой "Холостячки" после Ксении Мишиной
Как сообщает Politeka.net, "Холостячка" - украинское реалити-шоу, появившееся в октябре 2020 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является спин-оффом мужской версии "Холостяк" и очень понравилось телезрителям. В официальном аккаунте в Іnstagram телеканала СТБ заговорили о новой завидной невесте, оппубликовав короткое видео с избранницей.
После грандиозного успеха первого сезона романтического реалити "Холостячка" зрители пытаются угадать девушку по видео.
Кто станет новой холостячкой? Вопрос, который не дает покоя многим украинцам и поклонникам проекта. Уже в этот четверг, 29 апреля, телеканал СТБ объявит имя главной героини второго сезона.
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После грандиозного финала много успешных женщин изъявили желание прийти на проект "Холостячка". Об этом рассказала директор студии StarLightProduction Анна Калина.
Стоит отметить, что украинцы в соцсетях активно предлагают, кого хотели бы видеть главной холостячкой страны на экранах, а какая героиня не вдохновит и шоу смотреть из-за этого не будут:
"Только не Леся".
"Не, Никитюк нет, она слишком юморить будет на проекте, с трудом представляю её серьёзную ".
"Может Тина. Она попрощалась с ''Голосом", поэтому в полне возможно"
"Все уже решено))) Вот в четверг и узнаем! Очень надеюсь, что НЕ Тина!!!".
"Я б хотіла,щоб це була Леся Іванівна Нікітюк😅🥰🤞🏻".
"Если будет Леся Никитюк, то я и смотреть не буду 😤".
"Только не Тина, её и так очень много, ВЕЗДЕ , все дыры ею затыкают. Певица она действительно замечательная, Ну как ведущая - никакушная! А её везде и всюду пихают - то ведущей, то судьей , ещё и хайп тинадан устроили, и прочее. Не понятно за что? Как и Потап ВЕЗДЕ последнее время,.. разве у нас нету нормальных талантливых ведущих? А певцы Тина, ПТП - пусть занимаются тем, что у них получается – поют!"
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Как сообщала Politeka, "Холостячка"Мишина и Эллерт устроили выяснение отношений на публике:"была о тебе лучшего мнения".
Также Politeka писала, Ксения Мишина после" разрыва "с Эллертом неожиданно попросила о помощи:" дорогие мои...".