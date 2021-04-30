Мама артиста Дана Балана, Людмила, известная в Молдове певица и ведущая, подала хороший пример другим

В свои 63 женщина старается вести активный образ жизни. Именно об этом мама экс-тренера "Голосу країни" заговорила в своем новом посте в Инстаграм, показав удивительный отдых в райском уголке планеты, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"После covid трудно быть активным, но когда ты думаешь, что жизнь может оборваться внезапно, тебе хочется попробовать что-то интересное... Я испробовала китсерфинг, вндсерфинг, езду на лошадях... И все это улучшило не только мое эмоциональное состояние, но также и физическое. Неважно, сколько вам лет и где вы живете, никогда не поздно узнать новое", - поделилась Людмила.

На кадрах мама Дана смело становилась на доску, гарцевала в мини-платье на красавце-коне, и даже заходила верхом в воду, а также танцевала в розовом бикини на пляже.

В комментариях блондинку засыпали комплиментами:

"Какая же вы зажигалочка🔥, красавица, смотрю на вас и настроение на целый день поднимается, всех вам благ дорогая🌹💐"; "Каждому человеку можно дать столько лет сколько сам даст. Вы восхитительны. Года остановились на Вас.❤️"; "Супер женщина! 👏❤️"; "Очень спортивная леди 🌊"; "👏умница, живёт полной жизнью"; "Неиссякаемый источник позитивной енергии🌞🔥".

Ранее мы рассказывали, поклонники Дана Балана и певицы Тины Кароль, с которой ему приписывают роман, частенько фантазируют в Сети на тему "объединения" этих двух звезд. В частности, на одной из фан-страничек опубликовали "фотошопный" коллаж, на котором якобы собралась вся родня обоих артистов, включая и их мам.

Напомним, мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".

Как сообщала Politeka, мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: "Сильно ударил…".

Также Politeka писала, редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед".