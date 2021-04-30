Самая скандальяная из участниц "Холостяка", которая борется за сердце Михаила Заливако, Юлия Зайка вместе с другими участницами рассказала о прошлом

Перед тем, как в эфир выйдет очередной выпуск 11-го сезона «Холостяка», на странице Ютуб появился небольшой анонс. В этот раз телеведущий Григорий Решетняк пришел к оставшимся девушкам, чтобы они немного сблизились в эмоциональном плане. Поэтому заданием этой беседы было сделать всех более открытыми перед финалом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Для диалога был выбран вопрос, касающийся прошлого девушек. Как выяснилось в ходе беседы, у каждой из них было свое проблемное прошлое и то, чего бы они хотели избежать. Проблемы с родителями, с деньгами, с жильем и своей карьерой – у каждой из них было что сказать. К примеру, Юлия «зайка», рассказала о разводе родителей, о том, как ей тяжело вспоминать времена бедности. Отца она потеряла рано, но считает, что такие проблемы делают ее сильнее.

Вторая участница Розали, которой предсказывают победу на проекте, заявила после свой Бельченко, что ей захотелось ее «просто прижать, обнять и плакать», ведь она знает, что это такое. Она сама переезжала в Харьков, когда у нее не было денег, а родители оставались на оккупированной территории под обстрелами. И она знает, как тяжело иногда бывает во всех смыслах.

Пользователи отреагировали по-своему:

«Поделитесь , как при таких финансовых обстоятельствах ездить в Дубай , Турцию и пр.?; Так вытянуто за уши.... Та же история, что и у Розали происходила с Сашей, но только ее никто не слушал....; Что это за отель, кто знает?; Юльчик,лапочка...))); Чого вони в очечах ?; я думала что только у меня неблагополучная семья и детство; Зайка пустышка, как ни крути...».

Также ранее одна из самых запоминающихся участниц нового сезона проекта Юлия «Зайка» решила ответить на самые популярные вопросы фанатов. Поскольку девушка получила популярность благодаря своему эксцентричному поведению, избегать злых комментариев Юлия также не стала.

«Ты конечно самая странная участница, как ты вообще выжила в этой жизни?» - спрашивают хейтеры. Юлия не стала злиться: «Вы даже не представляете, насколько прикольная у меня жизнь благодаря этому".

«Что ты чувствовала, когда Миша тебя провожал?», - спросили самое важное поклонники. Скрывать эмоции девушка не стала: «Трудно было поверить, что он хочет меня отпустить. Не осознавала, что происходит».

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и..."

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