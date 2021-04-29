Украинский исполнитель и тренер шоу «Голос країни» Олег Винник завоевал огромную популярность среди украинцев

Артист радует поклонников своим творчеством, не рассказывая о личной жизни, передает Politeka.net. По мнению Винника, певец не должен выставлять свое "грязное белье", ведь его задача - дарить позитивные эмоции своими композициями. С последним артист справляется на ура именно поэтому его так любят.

А где большая популярность, там и много подражателей, кроме того, люди сами могут найти черты Олега Винника в любом, хоть немного похожем, человеке. Так, в Украине нашли "двойника" знаменитого украинского исполнителя. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах запечатлен мужчина, стоящий возле забора. У незнакомца была прическа в стиле Олега Винника. Мужчина курил, а также помахивал ногой, с которой снял кроссовок.

"👩🏽‍🎤Олег Винник уже не тот😂", - написали авторы поста.

За день публикация собрала почти 7000 просмотров и много шутливых комментариев.

"Какой интересный балетный станок выбран. 😮", "Что только ковид не делает с людьми. И даже с артистами 😂😂", "А в Одессе все не те 😂особенно в сезон 😂", "Короной переболел😢😮😮", "Олежа, почему тебе не спится 😂", "Запрет на концерты, что с человеком делает😮", "Заколдованная нога", "Как беспалевно проветрить ноги: я великий акробат😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Олег Винник не устоял перед Лаурой-искусительницей, наплевав на приличия: "Как-то так случилось...".

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