Певица Алла Пугачева поразила внешностью с темніми губами

72-летняя артистка начинала свой творческий путь в пять лет, именно тогда она впервые вышла на сцену в большом сборном концерте, пишет Politeka.net. Прошло много лет, Алла Борисовна получила множество наград, а также завоевала большую любовь публики, которая не угасает с годами.

До сих пор в соцсетях создают группы, посвященные звезде, а ее фан-база продолжает расти.

В этот раз в одном из аккаунтов появилось фото, на котором артистка позировала в компании молодого человека. К слову, на фото не попал муж певицы, Максим Галкин.

Примадонна позировала в темной рубашке, ее пальцы украшали объемные кольца. Артистка, вероятно, была без парика - ее волосы завились, создавая легкий беспорядок на голове. Макияж звезды был сделан с акцентом на пухлые яркие губы.

"Повезло вчера этому симпатичному молодому человеку 💫💯. Зашел в «Марио», а там @alla_orfey с друзьями 👑. Разрешила сфоткаться с ней♥️. «Я здесь хитрая, как лиса🦊», - сказала Алла, взглянув на фото🥰", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев:

"Этот человек - большой её поклонник 🌹👌", "А с какой добротой, любовью, нежностью он смотрит😘 Алла , мы действительно Вас любим, уважаем. И Ваша большая семья замечательная❤️ Здоровья всем и благополучия🌞", "Будто Алла из 1991 😏", " Господи с 3 лет ее люблю. Нет ни одного фото с этой великой женщиной.😭😭😭".

Напомним, на старом фото Пугачевой заметили удивительное сходство с младшей дочкой: «Взрослая Лиза!».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина устроила "концерт" звездному отцу: "Ты мой кумир".

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