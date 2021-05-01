Настя Каменских и Потап познакомились в далеком 2006 году и с тех пор на расставались, сначала в дуэте, а затем и в браке

Как признавались сами артисты первые года три в их творческем тандеме постоянно были ссоры, группа "Потап и Настя" ежедневно висела на волоске. Но вот парадокс: чем сильнее они ругались, тем больше росла их популярности, а хиты "заходили" публике.

Особенно всех интересовало, вместе ли они как пара.

На тот момент Потап был женат на Ирине Горовой, которая родила ему сына Андрея в 2008 году, поэтому мало кто мог подумать, что он может встречаться с Настей. Но уже в 2013 году появились первые доказательства, что Настя и Потап — не только коллеги. Тогда на телевидении появились кадры, на которых видно, что артисты вместе отдыхали на Кубе. По крайней мере, в парочке, засветившейся на кадрах, фанаты узнали тучного Алексея (настоящее имя Потапа) и кучерявую Настю, которые нежно обнимались и целовались. Каменских, впрочем, тогда заявила, что действительно отдыхала на Кубе, но сама.

С тех пор слухи не прекращались и в сети регулярно говорили о том, что артисты являются любовниками. В 2016 году Потап и Горовая официально заявили о разводе, отметив, что уже два года как они не вместе. Вскоре Алексей сделал Насте предложение.

На опубликованных кадрах на фан-страничке в Инстаграм Потап и Каменских предстали во время старого выступления, передает Politeka.net. Они исполняли песню "Если вдруг" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Некоторые пользователи подумали, что Насте тут лет 19. Хотя на самом деле, она чуть старше, так как "Если вдруг" появилась только в 2011 году.

"Самая топовая пара на эстраде🔥🔥🔥"; "Здесь Насте 19 лет" - "нет, это 2011-2012, где-то 23-24 года..." - "ну всё равно дылда для 23" - "просто крупненькая"; "Мне почти 70. Я вас обожаю. Вы красота нереальная. Так же как Тина и Дан. Считаю, вы на одной строке. Я просто вас обожаю. Успехов вам. Здоровья и удачи во всем"; "Они уже тогда мутили..."; "Под фанеру (", - обсудили пользователи.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!".