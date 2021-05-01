Герой 11 сезона "Холостяка" Михаил Заливако рассказал о себе неизвестные факты
31-летний харьковский жених-бизнесмен, пока на телеэкранах идет беспощадная борьба между оставшимимися девушками за его сердце, раскрывает новые детали о себе и своих увлечениях.
Заливако получает уйму сообщений от фанаток шоу. "Холостяк" решил одним махом ответить на несколько самых каверзных вопросов в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
В частности, мужчина рассказал об уникальной особенности своего организма - странной реакции на слишком соленую пищу.
- "Да, до того, как я сломал спину, я занимался спортивной гимнастикой"
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Ранее Заливако признавался, что серьезная травма спины, о которой его спросили выше, случилась, когда ему было 12 лет, и стала переломным моментом в его жизи. По словам Михаила, внезапная беда заставила его задуматься и пересмотреть свой жизненный путь.
"У меня в детстве был перелом спины... Ну, как в детстве, мне было 12 лет и, скажем так, очень много было переосмыслений... В общем, он был переломным", - делился "Холостяк".
Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".
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