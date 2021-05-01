Бывает же такое!

Герой 11 сезона "Холостяка" Михаил Заливако рассказал о себе неизвестные факты

31-летний харьковский жених-бизнесмен, пока на телеэкранах идет беспощадная борьба между оставшимимися девушками за его сердце, раскрывает новые детали о себе и своих увлечениях.

Заливако получает уйму сообщений от фанаток шоу. "Холостяк" решил одним махом ответить на несколько самых каверзных вопросов в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

В частности, мужчина рассказал об уникальной особенности своего организма - странной реакции на слишком соленую пищу.

- "Да, до того, как я сломал спину, я занимался спортивной гимнастикой"

- "Нет, пауков у меня нет"

- "Я увлекаюсь психологией, много читаю"

- "И я реально кашляю, когда еда пересолена. Ничего с этим поделать не могу"

Ранее Заливако признавался, что серьезная травма спины, о которой его спросили выше, случилась, когда ему было 12 лет, и стала переломным моментом в его жизи. По словам Михаила, внезапная беда заставила его задуматься и пересмотреть свой жизненный путь.

"У меня в детстве был перелом спины... Ну, как в детстве, мне было 12 лет и, скажем так, очень много было переосмыслений... В общем, он был переломным", - делился "Холостяк".