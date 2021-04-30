Украинская телеведущая и жена звезды "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала о планах, спровоцировав мужа

Как пишет Politeka.net, Александра Кучеренко стала победительницей "Мисс Украина 2016". Замуж девушка вышла за Дмитрия Комарова, несколько лет назад, в 2019 году. Красотка активно участвует в социальной жизни страны, а также развивает свой Инстаграм, где делится личным.

В этот раз девушка вышла на прогулку в парк, надев пальто, футболку и джинсы. Красотка улыбалась, распустив волосы.

"Так там планы на эти выходные?)

А. Отправиться в путешествие

Б. Провести все дни с семьей

В. Съесть 100500 пасочок

Я бы объединила все три))) А вы за какой вариант?", - написала Александра Кучеренко.

Дмитрий Комаров сразу выбрал свои варианты: "А, Б, В!".

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Неплохая идея, все три хорошо, ну и шашлык", "Как же красиво в фуксии". Будем изучать алфавит", "Такая позитивная, супер", "Танец на пляже просто бомбезный, Дима не ревнует?", "До чего же хороша", "Я тоже все три варианта", "Все три подходят", "Какая же вы красивая женщина-весна. Семья и паски точно у меня будут".

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