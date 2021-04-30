Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи завораживает красотой в своем возрасте

Знаменитость не может не восхищать ведь ей уже скоро 60 лет, а она не следует моде на пластические операции, а также "уколов красоты", но несет себя с достоинством, передает Politeka.net.

На новом фото в Инстаграм Беллуччи позировала крупным планом. Пышная укладка, легкий макияж с акцентом на глаза, милая улыбка - перед этой женщиной невозможно устоять.

Красотка была в цветной блузе, расстегнув несколько пуговичек вверху, что придало образу пикантности.

"Почти выходные, наслаждайся 🌹", - написала актриса.

К слову, фото было сделано в рамках фотосессии для одного из журналов.

За три часа публикация собрала более 100 тысяч лайков и много комментариев.

«Как ты остаешься всегда такой идеальный? 🥰», «Одна из самых красивых женщин в мире ❤️», «Хороших выходных 🤗», «Прекрасная ❤❤🌹❤🌹❤🌹🌟🥰😘😘😘», «❤️ мои выходные начались сегодня утром, поэтому большое спасибо за раннее желание. Это радость, что немного волшебства и вдохновения, просыпаются от вашей улыбки, ведь первым делом я прочитал ваши добрые пожелания. Спасибо. Желаю вам радостного дня и выходных тоже 🌷✨", - написали пользователи сети.

Напомним, у Моники Беллуччи есть несколько секретов молодости. В частности, звезда очищает и увлажняет кожу, благодаря чему та сияет.

"Я стараюсь пить много воды, чтобы не только моя кожа, но и мои глаза были яркими и сияющими", - рассказала артистка.

Моника однажды призналась, что также важный вид ее губ, ведь они склонны к сухости, поэтому она постоянно их увлажняет.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: "Ух, какая...".

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