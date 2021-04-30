Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, взбудоражила смелой фотосессией и внезапным откровением

Как передает Politeka.net, 35-летняя актриса опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в шелковой блузе цвета пудра с пикантной "изюминкой" - звезда была без нижнего белья, позволив фанатам насладиться соблазнительными изгибами и округлостями.

Ярко накрашенная Анна с распущенными волосами приняла томные позы на кадрах, заговорив в подписи о том, что приносит ей удовольствие и о чем она мечтает.

"А я просто хочу жить! Получать удовольствие от жизни! Я не хочу никому ничего доказывать, убеждать и оправдывать ожидания. Не хочу тратить время на общение с теми, кто мне неприятен... Я хочу жить своим настоящим. Радоваться каждому моменту, каждой улыбке своих детей или простого прохожего, каждому дню, вне зависимости от того, солнечный он или дождливый. Радоваться абсолютно каждому своему опыту! Или это операция, или тяжелые обстоятельства. Это все мое и для меня. А потому самое лучшее, что могло со мной случиться. И вообще очень люблю фразу: "Ничего не бывает с нами, все случается для нас"!", - Саливанчук удивила эмоциональным всплеском.

Как известно, актрисе недавно провели сложную операцию на позвоночнике по удалению шейной грыжи. Проблемы с шеей у нее возникли еще десять лет назад после падения с лошади. Сейчас Анна проходит болезненный процесс восстановления, но старается не падать духом.

Пользователи поддержали звезду в комментариях: "Ух как 🙌"; "Зачем тогда кофты, можна вообще голой"; "Золотые слова 🔥"; "Грудь просто фантастика❤️"; "Блеск✨"; "Эх Вера, Вера, ты не только в сериале крутая, но и в жизни❤️".

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