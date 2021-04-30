Известный исполнитель, бывший солист "Время и стекло", Алексей Завгородний (Позитив), появился в компании известной красотки

19-летняя популярная украинская блогерша, звезда "Скаженого весілля 3", Анна Тринчер сняла клип на заводную песню "KISS", пишет Politeka.net. Об этом красотка сообщила в своем Инстаграм, разместив часть видео (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

К слову, сейчас на страницу звезды интернета подписаны 1,6 миллиона пользователей сети. Размещенное видео всего за шесть часов собрало более 100 тысяч просмотров и много комментариев.

Примечательно, что в клипе снялся Алексей Завгородний, который недавно подтвердил слухи о разводе с женой. На кадрах Тринчер собирает фото артиста, а также пытается с ним поцеловаться.

"ПРЕМЬЕРА KISS 💋... Коты, сегодня важный день и мне нужна ваша поддержка! Скачивайте песню, смотрите клип, делитесь с друзьями❤️ А так же снимайте свои Сторис под песню и тик токи! А теперь рассказывайте, как вам?", - написала Анна

"Клип просто 💣💣💣💣💣", - написала солистка группы "KAZKA".

"Очень красивый клип 😍😍😍😍😍 прям очень 😍😍😍🔥🔥🔥 ", "А есть здесь те, кому эта песня не нравится? Или я одна такая?😂", "Одной мне кажется что мелодия похожа на песню бабочки", "Все песня уже на моем телефоне скачана, и в голове ❤️", "Ты большая умничка❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Алексей Завгородний расстался с женой, Анной, после семи лет брака.

Напомним, Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер

А еще Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" устроила любовные игры с Анной Тринчер

Также Politeka сообщала, что увеличившая губы звезда "Школы" Анна Тринчер в смелом купальнике решилась на откровения