Герой 11 сезона "Холостяка" Михаил Заливако рассказал подписчикам, что делал в больнице и как переболел коронавирусом

31-летний харьковский жених-бизнесмен, пока на телеэкранах идет беспощадная борьба между оставшимимися девушками за его сердце, все чаще раскрывает новые детали о себе.

Заливако получает уйму сообщений от фанаток шоу. "Холостяк" решил одним махом ответить на догадки своих подписчиков в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

В частности, мужчина рассказал о том, что делал на днях в больнице и рассказал, как недавно переболел коронавирусом.

Многие написали догадки, мол Миша делал тест на ковид, вакцинировался.

"Нет, я ковидом переболел еще в октябре. На самом деле вроде бессимптомно прошло, но после этого не чувствовал запахов 3 месяца. Многие запахи поменялись вообще. Лук, к примеру, по-другому чувствую. Но нет, я делал блокаду плеча, и сейчас это вам покажу", - сказал Михаил и добавил шокирующие кадры, как ему ровняли спину.

На видео написано: "Хороший тамада и конкурсы интересные. Чтобы вы понимали меня связывали автомобильным тросом".

Ранее Заливако признавался, что серьезная травма спины, о которой его спросили выше, случилась, когда ему было 12 лет, и стала переломным моментом в его жизи. По словам Михаила, внезапная беда заставила его задуматься и пересмотреть свой жизненный путь.

"У меня в детстве был перелом спины... Ну, как в детстве, мне было 12 лет и, скажем так, очень много было переосмыслений... В общем, он был переломным", - делился "Холостяк".