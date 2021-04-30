Популярная модель и певица Даша Астафьева поиграла с фантазией своих подписчиков
Артистка будоражит сознание поклонников, появляясь в самых откровенных образах, передает Politeka.net. Стоит отметить, что красотка никогда не стеснялась участвовать в откровенных фотосессиях. Фигура звезды позволяет ей с гордостью ее демонстрировать.
В этот раз красотка предстала в кружевном полупрозрачном лифчике. А также фотограф крупным планом показал идеальное лицо певицы.
"Похожа на...", - предложила дополнить фразу красотка.
За 10 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
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"Даша Беллуччи", "На моего Масилия!! Не пробегал??", "На мою самую любимую женщину 😍❤️", "Даша🖤🖤🖤", "Анджелина Джоли", "Шепот ветра", "На Дашу Астафьеву 😉", "Как кинозвезда из 60-70х", "Очень красивую самобытную женщину ❤️", "Очень даже похожа! 😍 Но еще кто, на кого похожий 😉", "На супермодель", "Даша, вы невероятной красоты женщина", " На Гузееву, в молодости❤️", "На совершенство", - написали пользователи сети.
Напомним, Даша Астафьева родилась четвертого августа 1985 года. В апреле 2006 года Астафьева стала «playmate месяца» украинского издания Playboy, а уже в 2007 году выиграла титул «девушки года».
В июне 2008 года, модель пригласили на съемки в США. Девушка оказалась на вилле создателя журнала Playboy Хью Хефнера, сразу став объектом его внимания.
Напомним, мы сообщали, что известная украинская певица Даша Астафьева загремела в больницу со страшным диагнозом, певица ошарашила подробностями своей болезни.
Как сообщала Politeka, певица Даша Астафьева и телеведущая Леся Никитюк в бесстыжих мини-нарядах затмили эффектными формами саму Каменских: "Банда красоток!".
Также Politeka писала, что Фотограф Соня Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подловила Дашу Астафьеву в тот самый момент: "Бюстгальтер не…".