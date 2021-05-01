Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако распрощался с одной из участниц



Как передает Politeka.net, девятая неделя проекта прошли в солнечном Египте



Участницы "Холостяка" получили приятные бонусы: кто-то имел возможность присоединиться к любому из свиданий и подарок от Михаила, кому-то же достался ключ от номера Михаила.

К сожалению, на девятой неделе проект покинула СММ-менеджер Юлия Бельченко, которая получила на проекте прозвище "Зайка".

Шанс, который главный герой дал девушке на прошлой Церемонии роз, был ею не оправдан и в итоге она не получила заветный цветок.

Теперь за сердце "Холостяка" будут бороться четыре девушки.

Украинцев такое решение Михаила разделило на два лагеря. Многие осудили такой выбор "Холостяка", поскольку именно с Юлией у них произошел первый поцелуй на проекте, но были и одобрительные комментарии, так как Зайку уже давно подозревают в неискренности.

"Нет смысла дальше смотреть. Как можно выбрать Розали, а Юлю выгнать Если он сам говорит что чувства к Юле сильнее чем ко всем", "Юлю морально задавили на этом шоу. Очень жаль девушку", "Актриса, видно, что в машине не плакала, а давила слёзы и следов от слёз комментарии, мерзко", "Такое ощущение, что с Юлей не конец отношений", "Жаль Мишу, видно, что ему очень больно", "Оставил непонятно кого", - писали в украинцы в сети.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

Как сообщала Politeka, "Холостяка" Заливако сравнили с Максом Михайлюком после курьезного момента в эфире: "Миша нервно курит..."

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