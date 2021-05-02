Звездный детектив Андрей Данилко удивил всех неожиданной реакцией на шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net, яркое и масштабное шоу "Маска" на телеканале "Украина" несколько месяцев будоражило украинцев удивительными костюмами и перевоплощениями звезд. Первый сезон закончился, а пока второй еще не стартовал, на странице проекта в соцсети Instagram зрителям и пользователям продолжают показывать самые интересные моменты со съемок и закулисья.

Так, в этот раз в соцсети опубликовали забавное видео, на котором видно, что звездный детектив Андрей Данилко растрогался от заботы своих коллег – Оли Поляковой, Насти Каменских и Дзидзьо. Во время голосования в зале, пока Лев и Носорог нервничали на сцене, звездные детективы решили развлечься. Девушки начали из бумаги делать Андрею Михайловичу наряды, а Дзидзьо помогал им.

"Это футболочка тебе", - говорит Оля, примеряя на торсе Данилко бумажное изделие. "Ну хочешь, я тебе ботиночки сооружу", - присоединяется Настя. "Обязательно, я ж не буду босиком ходить", - поддержал игру сам Данилко. "Вот это тебе трусики, а это маечка", - отдает "одежду" Полякова, пока Дзидзьо спрашивал размер. "И ботиночки, и ботиночки", - вдогонку восклицает Каменских. "Слушайте, какие у меня заботливые коллеги", - растрогался Андрей Михайлович.

"Очень важно, чтобы рядом с тобой были заботливые и внимательные люди, которые всегда поддержат тебя и оденут!", - говорится в подписи к видео.

Напомним, Полякова не сдержала эмоций после выходки Данилко на шоу "Маска": "Михайлович топ".

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