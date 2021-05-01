Артист Сергей Лазарев, которому приписывают тайные романтические отношения с певицей Ани Лорак, взбудоражил фанатов манящим образом
Как сообщает Politeka.net, на страницах соцсетей российский исполнитель, женский сердцеед и завидный жених Сергей Лазарев продолжает нести прекрасное для прекрасных дам.
Долгое время поклонники приписывали ему роман с известной певицей Ани Лорак, однако сам артист не любит говорить о личной жизни.
Совсем недавно певец представил на всех цифровых площадках новую песню под названием "Ароматом". Об этом он сообщил у себя в Инстаграм.
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«Духи с ароматом приятным,
Мне никогда не спутать твой запах,
Духи с ароматом приятным
В моей голове...», - написал Лазарев.
Ко всему прочему, Лазарев разместил фото в черном жакете с блестками и глубоким вырезом, из-под-которого виднеется оголенный мускулистый торс красавчика. Снимок сделан на фоне темно-бордового фона и это фото никого не оставило равнодушным.
Поклонницы засыпали своего кумира восхищенными комплиментами. От их взгляда не ускользнуло ничего. Вот что они пишут:
"А фото красоты необыкновенной...🔥😍",
"У Вас такие руки....😍",
"Стиль",
" Наш Красавчик❤️😍😘 Спасибо за нереально крутую песню👏💥💛",
"Такой взгляд.... Манящий...",
"Эту песню надо на все радиостанции..!!))) такую красоту должен слышать каждый и громко..😊💜",
"Охххх...ну красив то как😍😍😍❤️🔥",
"Песня шикарнейшая😍",
"Какой красивый!!!❤️ И песню переслушала уже раз 20))) вошла в мозг) постоянно напеваю! 😃😃😃😃",
"Теперь и в наших головах... У каждого есть запах в голове любимого мужчины или любимой женщины. Песня", - комментируют фолловеры.
Напомним, что страстный "любовник" Ани Лорак засветился с горячей блондинкой в самых смелых позах: "Это потрясающе".
Как сообщала Politeka, «Любовник» Ани Лорак променял певицу на знойную блондинку в мини: «С девушкой смотрится как-то…».
Также Politeka писала, «Любовник» Лорак Лазарев показал эффектной блондинке, на что способен: с таким хоть на край света.